СМИ: Квят в следующем сезоне будет выступать за «Торо Россо»

Амстердам, , 13:19 — REGNUM О том, что российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет выступать за команду Формулы-1 «Торо Россо» заявил спортивный аналитик голландского телеканала Ziggo Sport Роберт Дорнбос 15 сентября в эфире телеканала.

«В следующем сезоне Даниил Квят точно будет выступать за «Торо Россо». Контракт уже подписан», — сказал Дорнбосс.

Также данную информацию подтвердил гонщик «Формулы-2» Ник де Вриз, выступающий за команду Prema Theodore Racing, сказавший, что контракт с Квятом уже подписан.

Отметим, российский автогонщик начинал карьеру в «Формуле-1» в 2014-ом году именно в команде «Торо Россо». В настоящее время Даниил Квят является пилотом по развитию команды «Ферарри».