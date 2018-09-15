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USADA: от решения о восстановлении РУСАДА дурно пахнет

Спорт

По мнению главы USADA, нужно прекратить манипуляции и «опубликовать новые рекомендации» и другую информацию от России, что она соответствует кодексу WADA

Вашингтон, 15 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  Недовольство решением комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA, который рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах РУСАДА, высказал глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Таргайт. Об этом 15 августа сообщает Reuters.

«От такого решения очень дурно пахнет», — заявил Трэвис Таргайт.

По мнению главы USADA, нужно прекратить манипуляции и «опубликовать новые рекомендации» и другую информацию от России, что она соответствует кодексу WADA. Только так, считает Трэвис Таргайт, можно получить доступ ко всем данным и образцам московской лаборатории и восстановить справедливость в сотнях дел, где она была подрована.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету WADA восстановить РУСАДА в правах.

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