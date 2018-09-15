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«Сибирь» рассталась с главным тренером Владимиром Юрзиновым

Спорт

Команда «Сибирь» проиграла все шесть игр сезона 2018/19 и является на данный момент единственным клубом КХЛ не набравшим ни одного очка

Новосибирск, 15 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера команды Владимира Юрзинова за неудовлетворительные результаты команды в начале нового сезона. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба «Сибири».

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении отмечается, что Юрзинов в 2017 годы, возглавив коллектив, создал боевую команду, которой не хватило одного очка для выхода в плей-офф и выражается благодарность бывшему наставнику «Сибири» за проделанную работу.

Отметим, команда «Сибирь» проиграла все шесть игр сезона 2018/19 и является на данный момент единственным клубом КХЛ не набравшим ни одного очка.

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