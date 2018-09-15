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ЦСКА разгромил «Уфу» всухую в молодежном чемпионате

Спорт

Итоговый счет матча 7:0 в пользу ЦСКА

ЦСКА разгромил «Уфу» всухую в молодежном чемпионате
שועל
Камня на камне не осталось

Уфа, 15 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  Футбольный клуба ЦСКА разгромил «Уфу» всухую в мачте 7-го тура молодежного чемпионата России по футболу. Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Встреча проходила в Уфе, гости уже в первом тайме забили пять мячей. Отличились Данила Янов, (21-ая и 45-ая минуты), Тимур Пухов (28-ая минута), Наяир Тикнизян (35-ая минута) и Виталий Жиронкин (42-ая). Во втором матче тоже забивали только гости, мячами отметились Иван Олейников (55-ая минута) и Пухов (58-ая). Отыграть даже один мяч хозяевам так и не удалось. Итоговый счет матча 7:0 в пользу ЦСКА.

По итогам игры ЦСКА упрочил свою позицию номер один в чемпионате, «Уфа» очков не имеет и находится на 16 месте.

В следующем туре ЦСКА 23 сентября сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на выезде встретится с «Ростовом».

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