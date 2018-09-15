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Российская пара фигуристов Карпов-Иваненко стала второй на этапе ГП юниоров

Спорт

Третье место на этапе Гран-при занял другой российский дуэт — Ксения Конкина и Александр Вахнов (147,92)

Ричмонд, Канада, 15 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  Российские фигуристы Полина Иваненко и Даниил Карпов завоевали второе место в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при юниоров по фигурному катанию, проходящему в канадском Ричмонде. Об этом 15 сентября сообщает «Советский спорт».

По итогам произвольного программы и ритм-танца российские фигуристы набрали 149,39 баллов, уступив канадской паре Маржори Лажуа и Закари Лага (166,52). Третье место на этапе Гран-при занял другой российский дуэт — Ксения Конкина и Александр Вахнов (147,92).

Отметим, ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на этапе Гран-при юниоров в Ричмонде в индивидуальном зачете, а другая российская спортсменка Анастасия Тараканова стала в этом состязании второй.

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