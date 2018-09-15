Александр Овечкин намерен завоевать кубок Стэнли второй раз подряд

Арлингтоне, США, , 10:53 — REGNUM О своем намерении завоевать второй раз подряд победный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) кубок Стэнли рассказал капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин. Его слова приводит 15 сентября русскоязычный сайт НХЛ.

«Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова. У многих парней все еще остались воспоминания о том, как они провели лето с Кубком, и как это было потрясающе, когда весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство, с которым не хочется расставаться», — приводит сайт НХЛ слова капитана «Вашингтон Кэпиталз».

Также сайт цитирует главного тренера вашингтонской команды Тодда Рирдена, который считает, что Александр Овечкин с начало нового сезона находится в «потрясающей» форме и показал отличные результаты на тестировании и на тренировке.

Отметим, в прошлом сезоне хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 43 года завоевал кубок Стэнли. Александр Овечкин был награжден призом Конна Смайта как самый ценный игрок плей-офф.