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Казахский боксер Головкин и мексиканец Альваро показали почти равный вес

Спорт

Вес Геннадия Головкина составил 72,393 кг, а Сауля Альвареса -72,300

Казахский боксер Головкин и мексиканец Альваро показали почти равный вес
Джордж Уэсли Беллоуз. Оба — члены этого клуба. 1909

Лас-Вегас, США, 15 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  Почти равный вес показали по итогам взвешивания, перед боем в Лас-Вегасе, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO казахский боксер Геннадий Головкин и экс-чемпион мира мексиканец Сауль Альварес. Об этом 15 сентября сообщает The Guardian.

Согласно данным издания, вес Геннадия Головкина составил 72,393 кг, а Сауля Альвареса — 72,300. Спортсмены также должны были пройти традиционную «битву взглядов» по итогам процедуры взвешивания, однако она едва не закончилась потасовкой между ними.

Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится в Лас-Вегасе 15 сентября. Предыдущий поединок боксеров закончился с ничейным результатом.

Отметим, ранее 2 сентября тренер мексиканского боксера Эдди Рейносо заявил, что Головкин медлителен, глуп и не знает, что ему делать, в случаях когда ему отвечают жестко.

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