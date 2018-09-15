Волейбольная сборная России победила сборную Туниса на ЧМ

Бари, Италия, , 09:52 — REGNUM Сборная команда России по волейболу одержала победу на чемпионате мира, выиграв у команды Туниса. Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Чемпионат мира по волейболу проходит в Болгарии и Италии, встреча между сборными России и Туниса проходила в Бари. Матч окончился со счетом 3:0 в пользу российской команды (25:19, 25:6, 25:19). Причем результат второго сета оказался рекордным по разнице очков в истории чемпионатов мира. Предыдущий рекорд — 25:8, принадлежал команде США, который она установила в 2014 году, выиграв у сборной Пуэрто-Рико.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы С после двух побед в двух встречах.

В следующем туре ЧМ российская команда встретится со сборной США (21:30 мск), а сборная Туниса сыграет в этот же день матч с сербской сборной.