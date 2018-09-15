Специальный комитет ВАДА порекомендовал исполкому восстановить РУСАДА

Монреаль, Канада, , 09:28 — REGNUM Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) направил исполнительному комитету ВАДА рекомендацию, в которой предлагается восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ВАДА.

«Комитет по соответствию ВАДА вынес рекомендацию исполкому ВАДА на восстановление РУСАДА 20 сентября», — сообщает пресс-служба агенства.

Сообщается также, что комитет по соответствию принял такое решение после рассмотрения им письма Минспорта РФ в ВАДА, в котором российским спортивным ведомством признается наличие проблем с допингом в российском спорте. Такое признание, как сообщает пресс-служба, считается спецкомитетом ВАДА одним из пунктов дорожной карты по восстановлению в правах РУСАДА.

Кроме этого в сообщении отмечается, что российская сторона взяла на себя обязательство по предоставлению ВАДА доступа к данным и анализам московской лаборатории антидопинга через независимого эксперта.

Заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится 20 сентября.

Отметим, 14 сентября журналист ВВС Дэн Роан опубликовал документ, из которого следовало, что комитет по соответствию ВАДА порекомендует исполкому организации оставить без изменений нынешний статус РУСАДА.