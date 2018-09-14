«Пари Сен-Жермен» не оставил «Сент-Этьену» шансов — 4:0

Париж, , 23:37 — REGNUM 14 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в рамках 5-го тура французской Лиги 1 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Противостояние завершилось крупной победой парижан со счетом 4:0.

Первый гол на 23-й минуте матча забил атакующий полузащитник национальной сборной Германии Юлиан Дракслер после передачи Марко Верратти — 1:0. В дебюте второй половины Эдинсов Кавани удвоил преимущество в счете, уверенно реализовав пенальти — 2:0. Через 25 минут Анхель Ди Мария снял все вопросы об исходе матча — 3:0. Под занавес матча форвард молодежной сборной Франции U-21 Мусса Диаби довершил разгром, замкнув передачу Юлиана Дракслера — 4:0.

Статистика матча («ПСЖ"/"Сент-Этьен»)

Удары 16/12

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения 63%/37%

Нарушения правил 10/13

Поданные угловые 5/3

Одержав пятую подряд победу в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» уверенно лидирует в таблице с 15-ю баллами. «Сент-Этьен» с 6-ю очками остался на 12-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Кимпембе, Менье, Бернат, Верратти, Диарра, Кавани, Рабио, Дракслер, Ди Мария.

«Сент-Этьен»: Руффье, Колодзейчаак, Силва, Монне-Паке, Перрен, Суботич, М'Вилла, Хазри, Сельнэс, Диони, Салибур.

Бригада арбитров: Франк Шнедер | Зитуни | Аннино | Джереми Стинат.

Желтые карточки: Рабио — 38, Хазри — 64.

Голы: Дракслер 23 — 1:0, Кавани (пен) 51 — 2:0, Ди Мария 76 — 3:0.