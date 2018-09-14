«Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:1

Берлин, , 23:24 — REGNUM 14 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках 3-го тура регулярного сезона Бундеслгии 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Айнтрахт». Противостояние завершилось уверенной победой «шмелей» со счетом 3:1.

Первый мяч на 36-й минуте забил центральный полузащитник «шмелей» и молодежной сборной Франции U-21 Абу Диалло — 1:0. На экваторе второй половины матча Себастьен Аллер сделал счет равным — 1:1. Через 3 минуты новичок хозяев Мариус Вульф вновь вывел свою команду вперед, замкнув передачу Джейдона Санчо — 2:1. Под занавес тайма испанский форвард Франсиско Алькасер лишил гостей шансов взять очки в этой встрече — 3:1. Голевую передачу на свой счет вновь записал Санчо.

Статистика матча («Боруссия"/"Айнтрахт»)

Удары 8/5

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 57%/43%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 7/1

Набрав 7 очков «Боруссия» (Дортмунд) по окончанию игрового дня заняла первую позицию в лиге. «Айнтрахт» с 3-мя очками идет на 10-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Пищек, Шмельцер, Делейни, Дахуд, Ройс, Вульф, Филипп, Ларсен.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Фалетт, Эбрахам, да Кошта, Фернандеш, Фабиан, Костич, Гачинович, Торро, Аллер.

Бригада арбитров: Кортус | Бадштубнер | Штейн | Винкманн.

Желтые карточки: Костич — 27.

Голы: Диалло 36 — 1:0, Аллер 69 — 1:1, Вульф 72 — 2:1, Алькасер 88 — 3:1.