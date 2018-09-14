Комиссия WADA рекомендовала восстановить РУСАДА в правах

Монреаль, Канада, , 20:20 — REGNUM Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала исполнительному комитету организации восстанавить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает 14 сентября пресс-служба WADA.

Как уточняется, комиссия, рассмотрев письмо министра спорта России Павла Колобкова, приняла решение рекомендовать РУСАДА к восстановлению в правах. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета WADA 20 сентября.

Отметим, что накануне журналист «Би-би-си» Дэн Роан сообщил, что комиссия по соответствию WADA ещё 21 августа рекомендовала продлить отстранение Российского антидопингового агентства на том основании, что российская сторона не выполнила всех условий для восстановления.

Позднее замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство «все рекомендации комитета WADA по соответствию выполнило и продолжает выполнять». В то же время она отметила, что не испытывает оптимизма относительно ожидаемого решение исполкома WADA на заседании 20 сентября.

Напомним, Российское антидопинговое агентство не имеет полноценного членства в WADA с 2015 года.