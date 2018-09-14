Эрик Карлссон перебрался в «Сан-Хосе Шаркс»

Оттава, , 17:53 — REGNUM 28-летний шведский защитник Эрик Карлссон, известный своей тяжёлой судьбой в рядах канадского клуба «Оттава Сенаторз», 13 сентября перебрался в стан «Сан-Хосе Шаркс» в результате крупного обмена между командами, первым информирует официальный сайт НХЛ.

Слухи об обмене шведа ходили уже на протяжении долгого времени в силу плохого положения игрока в «Сенаторз». Постоянные разногласия с президентом клуба Джином Мельником и конфликт с семьёй другого игрока «Сенаторз» Майка Хоффмана вынуждали Эрика срочно покинуть команду. Но на протяжении всего времени главным претендентом на защитника были «Сан-Хосе Шаркс», чья неуступчивость в итоге победила над другими конкурентами.

После девяти лет в системе канадского клуба Эрика Карлссона обменивают в «Сан-Хосе» на форварда Криса Тирни, защитника Дилана ДеМело, Джоша Норриса, латышского проспекта Рудолфса Балцерса, пик 2 раунда драфта 2019 года, пик 1 раунда драфта 2020 года, а также два условных пика. Теперь можно официально заявить, что «Сан-Хосе Шаркс» обладают самой крепкой защитой во всей лиге. Костяк оборонительной линии «акул» в грядущем сезоне будут составлять: Брент Бёрнс, Марк-Эдуард Власик и Эрик Карлссон. В Калифорнии собирается команда мечты, которой по силам в ближайшие годы принести «акулам» Кубок Стэнли. Болельщикам «Шаркс» остаётся только готовиться к долгожданному торжеству.

За свою карьеру Эрик получил статус одного из самых результативных защитников в лиге, ежегодно набирая очки на уровне топ-форвардов лиги. Экс-капитан «Сенаторз» четырежды набирал более 70 очков за сезон, а высшей отметкой игрока стали 82 (16+66) результативных балла в сезоне 2015−2016 годов. За свои заслуги в хоккейном деле Эрик дважды удостоился приза лучшему защитнику лиги («Норрис Трофи») в 2012 и 2015 годах.

«Крайне редко игроки такого калибра оказываются доступными, — сказал генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон, сообщает официальный инсайдер лиги. — Словом «элитный» часто разбрасываются, но умения и техника Эрика полностью соответствуют ему. Похвастать нынче таким могут немногие. С Эриком, Брентом Бернсом и Марком-Эдуардом Власиком в нашем распоряжении оказались три топовых защитника НХЛ. Сегодня мы стали сильнее, чем были вчера. Все мы рады приветствовать Эрика и его супругу Мелинду в Сан-Хосе. Конечно, ради приобретения такого игрока пришлось расстаться с качественными игроками и очень хорошими людьми. У всех покидающих команду игроков блестящее будущее, и мы желаем им всего наилучшего».

В прошедшем сезоне Эрик Карлссон отличился 62 (9+53) очками в 71 матче регулярного чемпионата лиги. В последних пяти сезонах за «Оттаву» Эрик ежегодного становился лучшим бомбардиром команды, делил первое место по этому показателю в команде.

В пяти последних сезонах Карлссон набрал 355 (83+272) очков. Среди защитников за этот период ближе к Карлссону стал только Брент Бернс из «Шаркс» — 326 (107+219). С 272 голевыми передачами Карлссон уступает только форвардам Никласу Бэкстрему (284) и Сидни Кросби (278).