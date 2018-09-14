Тайлер Сегин подписал новый долгосрочный контракт со «Старз»

Даллас, США, , 17:52 — REGNUM Официальный сайт НХЛ подтвердил, что 13 сентября канадский центрфорвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин заключил новый контракт со своим американским клубом на сумму 78,8 миллиона долларов США.

Соглашение соответственно имеет односторонний характер и рассчитано на 8 продолжительных лет, но условия контракта вступят в активность только 1 июля 2019 года, когда завершится использование нынешнего договора 26-летнего игрока.

Второй номер драфта 2010 года давно заявил о себе в лиге. Начав выступать за «Бостон Брюинз», он смог сразу зарекомендовать себя как игрока топ-класса. В его первом сезоне за клуб Тайлер обладал малым количеством времени на льду, но смог ухватиться за место в составе и заработать 22 очка в 74 матчах сезона 2010−2011 годов. В том же году «Бостон» в последний раз в новейшей истории взял заветный Кубок Стэнли, когда в команде играл золотой вратарь тех годов Тим Томас, ухвативший, помимо кубка, приз MVP плей-офф и «Везина Трофи», как самому лучшему голкиперу того сезона. Для Тайлера плей-офф сложился очень удачно. В 13 матчах игр на вылет Сегин, проводивший свой первый сезон в лиге, набрал внушительные 7 (3+4) очков и забрал себе перстень, приуроченный к победе в Кубке Стэнли.

В 2013 году Тайлер перебрался в «Даллас Старз», но подобных высот с командой не добивался. Но этот переход сделал из Сегина игрока первого плана, что было маловероятно в «Бостоне». В каждом своём сезоне за «Даллас» Тайлер набирал не менее 70 баллов за результативность и не собирался сдаваться. Прошлый сезон стал вторым по результативности в карьере игрока, где канадец смог установить свой иной рекорд по количеству заброшенных шайб — 40.

Карьерные результаты игрока потрясают. К своим 26 годам Тайлер Сегин провёл 590 игр и в общей сложности набрал 505 (229+276) очков при показателе полезности «+67». Очередное доказательство феномена номера «91» на спине.

В 2017 году в техасский клуб пришёл россиянин Александр Радулов, дополнив первое звено атаки команды. Теперь к паре Тайлер Сегин — Джейми Бенн добавился Александр. Без того результативный дуэт двух канадцев будет иметь укомплектованность в виде грозно выглядящего Радулова. Тройка Бенн — Сегин — Радулов является одной из самых грозных в лиге и может вполне побороться за звание лучшего трио в лиге, судя по результатам прошедшего сезона.

«Последние годы лето было длинным, потому что нам не удавалось далеко зайти в плей-офф, — говорил в прошлом месяце Сегин. — С тех пор как я оказался в Далласе, целью было зайти в плей-офф как можно дальше и победить. В конце концов я хочу быть успешным, побеждать и играть в плей-офф. Думаю, что в этом году у нас есть нужный коллектив», — приводит ожидания Тайлера Сегина от нового сезона официальный инсайдер лиги.