Модрича обвинили в уклонении от уплаты налогов

Мадрид, , 14:48 — REGNUM Испанские налоговые органы обвинили полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Marca.

Как отмечает издание, речь идёт о правонарушениях, совершённых футболистом в 2012 году. Модрича задолжал налогов на сумму €1,2 млн.

При этом отмечается, что футболист выплатил положенную сумму. Но произошло это после 31 августа, когда он подписал новый контракт с «Реалом». Модрич подал апелляцию на данное обвинение.

Напомним, Модрич был признан лучшим игроком на чемпионате мира по футболу, который прошёл в России. Сборная Хорватии стала серебряным призёром мундиаля.

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