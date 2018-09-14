Пятница, 14 Сентября 2018 года
15:13:43 МСК

Модрича обвинили в уклонении от уплаты налогов

Спорт

Речь идёт о правонарушениях, совершённых футболистом в 2012 году

Мадрид, 14 сентября 2018, 14:48 — REGNUM  Испанские налоговые органы обвинили полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Marca.

Как отмечает издание, речь идёт о правонарушениях, совершённых футболистом в 2012 году. Модрича задолжал налогов на сумму €1,2 млн.

При этом отмечается, что футболист выплатил положенную сумму. Но произошло это после 31 августа, когда он подписал новый контракт с «Реалом». Модрич подал апелляцию на данное обвинение.

Напомним, Модрич был признан лучшим игроком на чемпионате мира по футболу, который прошёл в России. Сборная Хорватии стала серебряным призёром мундиаля.

Читайте также: Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить