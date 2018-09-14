В Москве стартовал отборочный этап турнира «Ударная десятка»

Москва, , 14:37 — REGNUM Московский этап ежегодного турнира по боксу и абсолютного чемпионата по силе удара госкорпорации «Ростех» «Ударная десятка» стартовал 14 сентября на базе МПО им. И. Румянцева, сообщает пресс-служба компании «Технодинамика» на своей странице в Facebook.

Почетными гостями турнира стали известные спортсмены — Николай Валуев и Светлана Кулакова.

«Николай Валуев первым ударил по нашим грушам-силомерам, поставив рекорд среди звёзд бокса, принимающих участие в «Ударной десятке» за все время ее существования! 540 килограмм», — говорится в сообщении.

В ходе торжественной церемонии боксеры пожелали участникам удачи и теперь внимательно следят за ходом состязаний. С приветственным словом выступил и генеральный директор холдинга Игорь Насенков. В своем выступлении он отметил, что в этот раз на ринг выйдут и представительницы прекрасного пола.

Как ранее сообщали на предприятии, участие в «Ударной десятке» примут представители восьми предприятий холдинга «Технодинамика». За победу в турнире по боксу участники будут бороться в пяти весовых категориях. Также более 1 500 человек примут участие в чемпионате по силе удара на специальных грушах-силомерах.

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