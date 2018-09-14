Экс-футболист «Рубина» Рязанцев стал игроком «Химок»

Химки, Московская область, , 14:34 — REGNUM Бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев стал игроком подмосковных «Химок». Об этом 14 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

«В рядах футбольного клуба «Химки» еще один звездный новичок», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/fc_khimki/status/1040545489882636288

Отметим, что клуб обыграл приход футболиста его известной фразой «Извините, пирожки». Именно так он однажды объяснил своё нежелание общаться с журналистами после матча.

Напомним, Рязанцев с 2006 по 2013 год выступал в составе «Рубина», с которым дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России и дважды — Суперкубок.

В составе «Зенита» Рязанцев стал чемпионом России в сезоне 2014/15 и ещё два раза выиграл Суперкубок России. В сезоне-2017/18 он выступал за пермский «Амкар», в составе которого провёл 20 матчей и забил четыре гола.