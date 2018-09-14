Юрист: «Антон не имеет шансов сыграть за сборную России»

Москва, , 14:17 — REGNUM Защитник немецкого «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет шансов сыграть за сборную России. Об этом заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, 14 сентября сообщает Sport24.

«Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодёжную сборную Германии, то он должен также иметь российский паспорт. Больше никаких исключений», — сказал Прокопец.

Отмечается, что Антон не имел российского паспорта на момент своего первого матча за молодёжную сборную Германии. Поэтому, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), у него нет права представлять Россию.

Прокопец сравнил этот случай со случаем натурализованного игрока сборной России Марио Фернандеса. По словам юриста, Фернандес не принимал участия в официальных матчах ни за молодёжную, ни за основную сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен натурализовать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, который родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии.

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