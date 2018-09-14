С «Эвертона» могут снять очки в чемпионате Англии

Ливерпуль, Великобритания, , 13:56 — REGNUM Английский футбольный клуб «Эвертон» может быть лишён очков из-за назначения главным тренером команды Марко Силвы. Об этом сообщает Sky Sports.

Английская премьер-лига начала расследование в отношении «Эвертона». Клуб обвиняется в том, что в прошлом сезоне пытался договориться с Силвой, не поставив в известность «Уотфорд», в котором тот раньше работал.

«Эвертон» может быть получить штраф на значительную сумму, а также его могут лишить очков в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Предполагается, что в качестве доказательств могут быть запрошены электронная переписка и записи телефонных переговоров Силвы.

Отметим, что португальский специалист Марко Силва покинул пост главного тренера «Уотфорда» в январе 2018 года. В мае он возглавил «Эвертон».

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