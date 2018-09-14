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«Локомотив» и «Динамо» представили форму на московское деби

Спорт

Матч состоится 14 сентября на «РЖД Арене»

Москва, 14 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  Московские «Локомотив» и «Динамо» представили форму, в которой футболисты будут играть в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на странице «Динамо» в Twitter.

«Динамо» сыграет в традиционной синей форме. «Локомотив» выйдет на поле в белой форме.

https://twitter.com/FCDM_official/status/1040505994521006080

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 14 сентября на «РЖД Арене». На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице. «Динамо» набрало девять очков и занимает седьмое место. В активе «Локомотива» восемь очков и восьмое место.

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Футбол
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