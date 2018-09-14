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Маркизио полетит с «Зенитом» на матч в Оренбурге

Спорт

Семак планирует взять Маркизио в Оренбург

Маркизио полетит с «Зенитом» на матч в Оренбурге
Иллюстрация: Football.ua
Клаудио Маркизио

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 12:57 — REGNUM  Новичок санкт — петербургского «Зенита», итальянский полузащитник Клаудио Маркизио полетит с командой на матч чемпионата России с «Оренбургом». Об этом 14 сентября сообщил журналистам главный тренер команды Сергей Семак.

«Думаю, что возьмём Маркизио в Оренбург. Если ничего не изменится, он полетит с нами», — сказал Семак.

«Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч пройдёт 16 сентября в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Напомним, Маркизио, вся предыдущая карьера которого прошла в туринском «Ювентусе», перешёл в «Зенит» в начале сентября. Его дебют в новой команде состоялся в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом».

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