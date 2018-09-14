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Российский голкипер Габулов расторг контракт с «Брюгге»

Спорт

Габулов играл в «Брюгге» с зимы 2018 года

Брюгге, Бельгия, 14 сентября 2018, 12:31 — REGNUM  Российский голкипер Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским «Брюгге». Об этом он написал 14 сентября на своей странице в Instagram.

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге». Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе — о времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», — написал Габулов.

Напомним, Габулов стал игроком «Брюгге» зимой 2018 года после перехода из тульского «Арсенала». В составе бельгийского клуба он сыграл в 10 матчах и пропустил 21 гол.

В составе «Брюгге» Габулов стал чемпионом Бельгии сезона 2017/18.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Брюгге» разрешил Габулову не находиться в расположении клуба и не тренироваться, а заниматься поисками новой команды.

Читайте ранее в этом сюжете: «Брюгге» разрешил Габулову не тренироваться и искать новый клуб

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