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УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Спорт

Матчи группового этапа «армейцы» проведут на главном стадионе страны

УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
Иллюстрация: Mos.ru
Стадион «Лужники»

Москва, 14 сентября 2018, 12:19 — REGNUM  Московский ЦСКА проведёт матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом 14 сентября сообщается на сайте команды.

«Домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов 2018/19 будут проходить на стадионе, который совсем недавно принимал финал чемпионата мира-2018», — говорится в сообщении.

Разрешение на проведение матчей в «Лужниках» ЦСКА получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет три домашних матча — мадридским «Реалом» (2 октября), итальянской «Ромой» (7 ноября) и чешским клубом «Виктория Пльзень» (27 ноября).

Читайте ранее в этом сюжете: ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники»

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