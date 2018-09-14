УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Москва, , 12:19 — REGNUM Московский ЦСКА проведёт матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом 14 сентября сообщается на сайте команды.

«Домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов 2018/19 будут проходить на стадионе, который совсем недавно принимал финал чемпионата мира-2018», — говорится в сообщении.

Разрешение на проведение матчей в «Лужниках» ЦСКА получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет три домашних матча — мадридским «Реалом» (2 октября), итальянской «Ромой» (7 ноября) и чешским клубом «Виктория Пльзень» (27 ноября).

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