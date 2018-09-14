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С Дениса Черышева сняты все подозрения в употреблении допинга

Спорт

Испанское антидопинговое агентство признало отсутствие нарушения игроком антидопинговых правил

Валенсия, Испания, 14 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  С российского футболиста Дениса Черышева сняты все подозрения в употреблении допинга. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Twitter.

Черышев опубликовал фотографию письма от Испанского антидопингового агентства, в котором говорится об отсутствии нарушения игроком антидопинговых правил.

Письмо подписано начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства. В нем говорится, что в результате проведенного расследования нарушения антидопинговых правил футболистом выявлено не было.

Ранее сообщалось, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева, который выступает за испанский футбольный клуб «Валенсия». В WADA подтвердили эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта России Павел Колобков назвал глупостью антидопинговое расследование в отношении Черышева.

Читайте ранее в этом сюжете: Колобков назвал глупостью антидопинговое расследование в отношении Черышева

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