С Дениса Черышева сняты все подозрения в употреблении допинга

Валенсия, Испания, , 11:47 — REGNUM С российского футболиста Дениса Черышева сняты все подозрения в употреблении допинга. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Twitter.

Черышев опубликовал фотографию письма от Испанского антидопингового агентства, в котором говорится об отсутствии нарушения игроком антидопинговых правил.

Письмо подписано начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства. В нем говорится, что в результате проведенного расследования нарушения антидопинговых правил футболистом выявлено не было.

Ранее сообщалось, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева, который выступает за испанский футбольный клуб «Валенсия». В WADA подтвердили эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта России Павел Колобков назвал глупостью антидопинговое расследование в отношении Черышева.

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