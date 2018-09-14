Исполкому WADA рекомендовали не восстанавливать РУСАДА

Монреаль, Канада, , 11:21 — REGNUM Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала исполкому организации не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает журналист BBC Дэн Роан на своей странице в Twitter.

Комиссия написала в исполком WADA письмо с рекомендациями, в котором советует продлить отстранение РУСАДА.

По мнению комиссии, российская сторона не выполнила все условия для восстановления. В частности, не был признан доклад Макларена, обвиняющий Россию в создании государственной допинговой системы, а также не был предоставлен доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, РУСАДА с 2015 года считается не имеющей полноценного членства в WADA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA разрешило РУСАДА проводить обработку результатов по закрытой московской лаборатории.

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