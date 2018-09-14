Гвардиола заявил, что планирует возглавить национальную сборную

Манчестер, Великобритания, , 10:52 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что планирует возглавить национальную команду. Об этом сообщает FourFourTwo.

«Я собираюсь тренировать сборную, если мне представится такая возможность. Хочу попробовать, мне всегда было это интересно», — сказал Гвардиола.

Напомним, в настоящее время Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити». Под его руководством клуб выиграл чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, а также Суперкубок Англии. До этого он тренировал «Барселону» и «Баварию»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гвардиола заявил о желании завершить тренерскую карьеру в структуре «Барселоны».

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