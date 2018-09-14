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Российские стрелки выиграли бронзу в «ските» на чемпионате мира

Спорт

Победу одержали стрелки из Франции

Российские стрелки выиграли бронзу в «ските» на чемпионате мира
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Точно в цель

Сеул, 14 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  Российские стрелки Антон Астахов, Александр Землин и Ярослав Старцев стали бронзовыми призёрами в «ските» на чемпионате мира по стрельбе.

Спортсмены набрали 361 балл в командном турнире. Победу одержали стрелки из Франции, набравшие 365 баллов. Серебро досталось спортсменам из Италии, показавшим результат в 363 балла.

В личных соревнованиях в «ските» российские стрелки не смогли пройти в финал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужская сборная России победила на чемпионате мира по стендовой и пулевой стрельбе в командном турнире по стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров.

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Пулевая стрельба
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