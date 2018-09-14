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«Сибирь» расторгла контракт с форвардом Юнттилой

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдной договорённости

Новосибирск, 14 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с форвардом Юлиусом Юнттилой. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Соглашение расторгнуто по обоюдной договорённости. В новом сезоне КХЛ Юнттила сыграл в пяти матчах регулярного чемпионата и не набрал ни одного очка, заработав показатель полезности «-2».

В среднем за игру Юнттила проводил на льду 15 минут 37 секунд. После поражения от рижского «Динамо» главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов подверг критике игру легионеров.

В прошлом сезоне хоккеист играл за клуб «Кярпят», выступающий в первенстве Финляндии. Он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и плей-офф первенства.

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