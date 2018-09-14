Панарин и Бобровский приостановили переговоры с «Коламбусом» по контрактам

Коламбус, США, , 09:51 — REGNUM Российские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский приостановили переговоры с клубом о новых контрактах. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Действующие контракты хоккеистов с «Коламбусом» истекают после окончания сезона 2018/19. Летом 2019 года они могут стать неограниченными свободными агентами и подписать соглашения с другими клубами.

По словам игроков, переговоры велись в течение лета, однако прийти к соглашению не удалось. Отмечается, что генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен намерен продолжить переговоры с хоккеистами.

В прошлом сезоне Панарин установил клубный и личный бомбардирский рекорды забросив 27 шайб и отдав 55 результативных передач. Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного сезона.

Читайте также: «Коламбус» намерен сохранить Панарина в составе команды