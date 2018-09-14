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Погба может остаться в МЮ, если команду возглавит Зидан

Спорт

Погба также готов перейти в другой клуб

Манчестер, Великобритания, 14 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб в ходе текущего сезона. Об этом сообщает Rai Sport.

По информации издания, Погба готов перейти в другой клуб. Его агент Мино Райола провёл встречу с представителями «Ювентуса», чтобы подтвердить его готовность к возвращению в стан туринского клуба.

При этом отмечается, что Погба может продолжить карьеру в МЮ, если вместо Жозе Моуринью команду возглавит Зинедин Зидан.

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