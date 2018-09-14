Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в августе

Мюнхен, Германия, , 08:35 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Лучший игрок был определён путём голосования среди болельщиков по итогам прошедшего месяца в Бундеслиге. Поклонники клуба поставили Мюллера на первое место.

https://twitter.com/FCBayernEN/status/1040294404022513664

Отметим, что футболист стал лучшим игроком клуба в августе в день своего 29-летия.

В новом сезоне Мюллер сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.