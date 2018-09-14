Роналду спародировал журналиста перед тренировкой «Ювентуса»

Турин, Италия, , 08:17 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду спародировал журналиста перед тренировкой команды. Об этом сообщается на странице Calciomercato в Twitter.

Роналду, выходя на поле, заметил ведущего клубного телевидения, подошёл к нему и стал его пародировать. Сам журналист этого не заметил.

https://twitter.com/CmdotCom_En/status/1040315228343492608

Напомним, в июле Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала». Его стоимость составила €100 млн.

Роналду играл за «Реал» с 2009 года и выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира.

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