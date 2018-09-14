Пятница, 14 Сентября 2018 года
08:24:36 МСК

Российские баскетболисты проиграли Чехии в отборочном матче ЧМ-2019

Спорт

Встреча завершилась со счётом 78:80

Пардубице, Чехия, 14 сентября 2018, 07:15 — REGNUM  Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Чехии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 78:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Чехии Яромир Богачек. В составе российской команды наибольшую результативность показал Дмитрий Хвостов.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Болгарии. Матч пройдёт 16 сентября в Химках.

Сборная Чехии — Сборная России — 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить