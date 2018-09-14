Российские баскетболисты проиграли Чехии в отборочном матче ЧМ-2019

Пардубице, Чехия, , 07:15 — REGNUM Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Чехии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 78:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Чехии Яромир Богачек. В составе российской команды наибольшую результативность показал Дмитрий Хвостов.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Болгарии. Матч пройдёт 16 сентября в Химках.

Сборная Чехии — Сборная России — 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20).