Московское «Динамо» проиграло «Словану» в матче КХЛ

Братислава, , 06:33 — REGNUM Московское «Динамо» потерпело поражение от словацкого «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:3.

Хоккеисты словацкого клуба вышли вперёд с разницей в две шайбы. Отличились Марио Грман и Михал Ржепик.

Динамовцы смогли в третьем периоде смогли сравнять счёт благодаря шайбам Даниила Тарасова и Владимира Брюквина.

Однако победа в этом матче досталась хоккеистам «Слована». Решающую шайбу забросил защитник Эрик Желина за четыре минуты до конца третьего периода.

«Слован» (Братислава) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).