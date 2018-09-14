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Московское «Динамо» проиграло «Словану» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:3

Братислава, 14 сентября 2018, 06:33 — REGNUM  Московское «Динамо» потерпело поражение от словацкого «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:3.

Хоккеисты словацкого клуба вышли вперёд с разницей в две шайбы. Отличились Марио Грман и Михал Ржепик.

Динамовцы смогли в третьем периоде смогли сравнять счёт благодаря шайбам Даниила Тарасова и Владимира Брюквина.

Однако победа в этом матче досталась хоккеистам «Слована». Решающую шайбу забросил защитник Эрик Желина за четыре минуты до конца третьего периода.

«Слован» (Братислава) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

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