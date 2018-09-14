ЦСКА неожиданно проиграл «Северстали»

Москва, , 06:25 — REGNUM Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2.

Хоккеисты «Северстали» забросили две шайбы в первом и втором периодах. Отличились Артур Кулда и Сергей Монахов.

«Армейцы» смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой. Гол на свой счёт записал Михаил Григоренко.

Отметим, что это поражение стало для ЦСКА третьим в первых шести матчах нового сезона. Ранее команда проиграла «Автомобилисту» и «Локомотиву».

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

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