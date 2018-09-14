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«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне

Спорт

«Авангард» проиграл «Металлургу» со счётом 0:1

Балашиха, Московская область, 14 сентября 2018, 06:16 — REGNUM  Омский «Авангард» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственную шайбу в матче забил нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. Команда из Магнитогорска сумела реализовать большинство после удаления Давида Деарне.

Это поражение стало для «Авангарда» первым в сезоне. Ранее команда одержала пять побед в пяти стартовых матчах нового сезона.

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

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