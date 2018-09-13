Верона, Италия, , 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Клуб был признан виновным в финансовых махинациях. Руководство клуба обвиняется в намеренном завышении в отчётности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов.

Отмечается, что такая схема помогала клубу проходить лицензирование. При этом сумма фиктивной прибыли составила более €25 млн.

Изначально обвинение требовало лишить команду 15 очков в текущем сезоне. Однако в итоге было решено снять три балла. Кроме того, клуб оштрафован на €200 тыс., а его президент Лука Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность на три месяца.

Отметим, что после вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице чемпионата Италии будет — 2 очка. На данный момент команда провела три матча, два из которых проиграла и в одном сыграла вничью.