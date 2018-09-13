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РФС намерен натурализовать защитника «Ганновера» Антона

Спорт

Футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии

РФС намерен натурализовать защитника «Ганновера» Антона
Northside
Вальдемар Антон

Москва, 13 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) намерен натурализовать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии. 22-летний игрок выступает на позиции центрального защитника, а также на правом фланге обороны и в роли опорника.

В составе «Ганновера» Антон дебютировал в сезоне 2015/16. На сегодняшний день он является самым молодым капитаном среди команд чемпионата Германии.

За три года он провёл за «Ганновер» 73 матча, забил четыре гола и сделал три голевые передачи. В 2016 году футболист сыграл один матч за молодёжную сборную Германии.

Напомним, ранее был натурализован защитник Константин Рауш, выступающий теперь за «Динамо». Кроме того, российский паспорт получили такие игроки, как Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Маринато Гильерме и ряд других.

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