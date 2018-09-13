Четверг, 13 Сентября 2018 года
17:06:03 МСК

Президент «Амкара» досрочно покинул краевую федерацию футбола

Спорт

Шилов сложил с себя полномочия главы Федерации футбола Пермского края

Пермь, 13 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов досрочно сложил с себя полномочия главы Федерации футбола Пермского края. Об этом 13 сентября сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Помимо Шилова, из исполкома федерации ушёл гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин. Нового президента и членов исполкома выберут на конференции организации, которая пройдёт 21 сентября.

Отметим, что Геннадий Шилов возглавлял пермскую краевую федерацию футбола с 2001 года. Президентом «Амкара» он стал в 2011 году.

Читайте также: Смерть «Амкара»: клуб прекратил существование

Напомним, летом 2018 года «Амкар» прекратил существование из-за финансовых проблем. Владельцы клуба не смогли найти средства для погашения долгов и решили ликвидировать клуб через процедуру банкротства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Амкара» Геннадий Шилов подал в Арбитражный суд Пермского края заявление о банкротстве клуба.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент «Амкара» подал заявление в суд о банкротстве клуба

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить