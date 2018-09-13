Президент «Амкара» досрочно покинул краевую федерацию футбола

Пермь, , 15:33 — REGNUM Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов досрочно сложил с себя полномочия главы Федерации футбола Пермского края. Об этом 13 сентября сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Помимо Шилова, из исполкома федерации ушёл гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин. Нового президента и членов исполкома выберут на конференции организации, которая пройдёт 21 сентября.

Отметим, что Геннадий Шилов возглавлял пермскую краевую федерацию футбола с 2001 года. Президентом «Амкара» он стал в 2011 году.

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Напомним, летом 2018 года «Амкар» прекратил существование из-за финансовых проблем. Владельцы клуба не смогли найти средства для погашения долгов и решили ликвидировать клуб через процедуру банкротства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Амкара» Геннадий Шилов подал в Арбитражный суд Пермского края заявление о банкротстве клуба.

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