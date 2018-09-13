На международном форуме в Ульяновске пройдёт фестиваль боевых искусств

Ульяновск, , 15:09 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится 10−12 октября. В рамках форума в регионе состоится первый фестиваль боевых искусств ТАФИСА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль пройдёт 11 октября на Соборной площади. Помимо показательных выступлений спортсменов федераций боевых искусств, пройдут церемонии награждения спортсменов. Ожидается, что в фестивале примет участие президент международной ассоциации «Спорт для всех» Джу Хо Чанг. Также он выступит на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» с докладом, который будет посвящен развитию массового спорта на примере первого всемирного фестиваля боевых искусств.

Премьер-министр Александр Смекалин отмечает, что в регионе развиты единоборства, совершенствуется и материально-техническая база для занятий этими видами спорта. Что и стало определяющим при выборе площадки проведения первого фестиваля боевых искусств ТАФИСА.

«Для нас важно активно позиционировать это крупное международное спортивное событие, которое соберет не только сильнейших мастеров единоборств со всего мира, но и спортсменов по самым различным дисциплинам», — сказал глава ульяновского правительства.

Власти сообщили, что «официальные приглашения на фестиваль уже получили специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, мастер боевых искусств (7-й дан айкидо) Стивен Фредерик Сигал, Международная спортивная федерация зурхане (Иран), Международная федерация любительского тайского бокса, Всемирная федерация силамбам (Индия) и многие другие международные федерации и спортсмены с мировым именем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые форум «Россия — спортивная держава» был проведен с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. Затем форум принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и владимирский Доброград. В этом году главной темой предстоящего крупнейшего делового события спортивной отрасли станет обсуждение стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года.

Напомним, международный спортивный форум проводится в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также укрепления международных спортивных связей. Оно объединяет на своей площадке руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представителей олимпийского движения, научных и деловых кругов, а также известных спортсменов и тренеров.