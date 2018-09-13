Защитник «Рубина» Кудряшов пропустит две недели из-за травмы

Казань, 13 сентября 2018, 14:41 — REGNUM Защитник казанского «Рубина» и сборной России Фёдор Кудряшов пропустит две недели из-за травмы. Об этом 13 сентября сообщил журналистам главный тренер клуба Курбан Бердыев.
«Кудряшов пропустит две недели», — сказал Бердыев.
Также он добавил, что вратарь Сослан Джанаев лечится в Германии. Кроме того, в ближайшем матче с «Енисеем» не сыграет полузащитник Ибрагим Цаллагов.
Напомним, Кудряшов получил травму в товарищеском матче между сборными России и Чехии (5:1). У него на МРТ было обнаружено повреждение бедренных мышц.
В седьмом туре Российской Премьер-лиги «Рубин дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Читайте ранее в этом сюжете: Кудряшов и Дзюба пройдут дополнительное медицинское обследование