Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия

Москва, , 14:27 — REGNUM Жеребьёвка матча Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси состоялась в Москве. Матч пройдёт 14 и 15 сентября на Малой спортивной арене «Лужники».

Первыми на корт выйдут российский теннисист Карен Хачанов и его белорусский соперник Егор Герасимов. После этого сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко. Обе встречи пройдут 14 сентября.

На 15 сентября запланирована парная встреча, в которой сыграют Евгений Донской и Андрей Рублёв против Максима Мирного и Андрея Василевского. Затем пройдут одиночные игры: Карен Хачанов — Илья Ивашко, Даниил Медведев — Егор Герасимов.

Матч пройдёт в рамках первой региональной группы Кубка Дэвиса. Победитель сохранит место в группе I на сезон 2019 года. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии. Сборная, потерпевшее поражение во втором раунде, покинет группу I.