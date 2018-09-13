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«Севилья» планирует выкупить права на нападающего Андре Силву

Спорт

«Севилья» может оставить Силву у себя после окончания срока аренды

«Севилья» планирует выкупить права на нападающего Андре Силву
Иллюстрация: Americatv.com.pe
Андре Силва

Севилья, Испания, 13 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  Испанская «Севилья» планирует выкупить права на португальского нападающего Андре Силву. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос заявил, что «Севилья» может оставить Силву у себя после окончания срока аренды. Цена на игрока цена будет зависеть от его успехов в клубе.

«У нас есть право на выкуп, и мы надеемся осуществить его. Не важно, сколько мы должны заплатить, цена игрока зависит от того, как он работает», — сказал Капаррос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андре Силва перешёл в «Севилью» из «Милана» на правах аренды. В своём дебютном матче за клуб он оформил хет-трик.

Читайте ранее в этом сюжете: Андре Силва оформил хет-трик в дебютном матче за «Севилью»

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