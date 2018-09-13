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В Германии семь футболистов отчислили из клуба за нацистское приветствие

Спорт

В сети появилась командная фотография клуба, на которой игроки вытягивают вперед руку в нацистском приветствии

Берлин, 13 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  Семь игроков дубля любительского клуба «1920 Мыл» из города Вассенберг в Германии были исключены из команды за нацистское приветствие, сообщает The Sun.

По данным издания, в сети появилась командная фотография клуба, на которой игроки вытягивают вперед руку в нацистском приветствии. Руководство клуба было шокировано таким поведением игроков и незамедлительно исключило их из команды.

Вместе с тем власти страны начали расследование в отношении игроков, поскольку нацистское приветствие запрещено в стране. Сейчас им угрожает до трех лет тюрьмы. Сами футболисты извинились за свой поступок и попросили прощения у всех, кого он оскорбил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент УЕФА и почетный президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис заявил, что Украина зарабатывает баллы на псевдопатриотизме, размещая на форме игроков украинской сборной нацистское приветствие «Слава Украине!».

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Реабилитация нацизма в Европейском Союзе
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