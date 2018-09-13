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«Реал» может отдать в аренду бразильского форварда в клуб Роналдо

Спорт

Роналдо лично заинтересован в переходе Винисиуса

«Реал» может отдать в аренду бразильского форварда в клуб Роналдо
Agencia de Noticias ANDES
Винисиус Жуниор

Вальядолид, Испания, 13 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Испанский клуб «Вальядолид» намерен взять в аренду у мадридского «Реала» нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Fox Sports.

По информации издания, бывший бразильский футболист Роналдо, который недавно стал президентом «Вальядолида», лично заинтересован в переходе Винисиуса.

Отмечается, что Роналдо является большим поклонником таланта юного бразильского игрока.

При этом проблемой для «Вальядолида» может стать то, что наставник «Реала» Хулен Лопетеги планирует задействовать Винисиуса в ближайших матчах команды. Бразилец ещё не успел дебютировать за клуб.

Напомним, 18-летний футболист летом перешёл из «Фламенго» в «Реал». По данным испанской прессы, сумма трансфера составила €45 млн.

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