Вернувшийся из «Лиона» форвард взял в «Реале» седьмой номер

Мадрид, , 11:50 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас взял в команде седьмой номер после ухода Криштиану Роналду. Об этом сообщает A Bola.

Диас, вернувшийся в клуб после того, как провёл сезон в «Лионе», объяснил своё решение взять седьмой номер.

«Конечно, седьмой номер — особенный. Но он был свободен, и это номер, который нравится мне. К тому же это личный вызов, ведь до меня его носили такие игроки, как Бутрагеньо, Рауль и Роналду», — сказал Диас.

Отметим, что в прошлом сезоне нападающий сыграл в «Лионе» 45 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. В нынешнем сезоне испанской Примеры он ещё играл в составе «Реала».

Напомним, летом португальский нападающий Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в туринский «Ювентус».