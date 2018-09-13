Тракай, Литва, , 11:28 — REGNUM Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов продлил контракт с литовским клубом «Тракай». Об этом 13 сентября сообщается на сайте клуба.

Срок действия и финансовые детали нового соглашения с 33-летним полузащитником не сообщаются.

Билялетдинов признался, что вёл переговоры с «Химками», однако решил вернуться в Литву. По его словам, есть разница между высшей лигой и первым дивизионом.

Напомним, Билялетдинов играет за «Тракай» с 2017 года. Предыдущим его клубом был казанский «Рубин». Ранее он также выступал за московские «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», махачкалинский «Анжи», а также английский «Эвертон».

В составе «Локомотива» Билялетдинов стал чемпионом России в 2004 году, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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