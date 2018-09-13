«Место в Лиге чемпионов»: Геркус рассказал о целях «Локомотива» на сезон

Москва, , 11:12 — REGNUM Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что задачей клуба на текущий сезон чемпионата России является попадание в Лигу чемпионов. Об этом рассказал 13 сентября в интервью ТАСС.

По словам Геркуса, после проведённой трансферной кампании клуб ставит целью занять место в первой тройке в турнирной таблице чемпионата России.

«После последней трансферной кампании мы рассчитываем теперь на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон», — сказал Геркус.

Напомним, «Локомотив» стал чемпионом России по итогам сезона 2017/18. В летнее трансферное окно команда усилилась такими футболистами, как нападающий Фёдор Смолов, полузащитник Гжегож Крыховяк, а также чемпион мира 2014 года, защитник Бенедикт Хёведес.

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