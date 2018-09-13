Париж, , 10:57 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует открыть отель в Париже. Об этом сообщает Goal.

Отель войдёт в сеть под брендом CR7. Он станет шестым по счёту и появится в Париже в 2021 году.

В настоящее время функционируют два отеля Роналду в Португалии: в столице Лиссабоне и на острове Мадейра, в родном городе игрока Фуншале.

На 2020 год запланировано открытие ещё трёх гостиниц — в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

Отмечается, что стоимость отеля Роналду во Франции оценивается в €60 млн. Проект будет проинвестирован футболистом и компанией Pestana в равном соотношении.

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