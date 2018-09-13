ФИФА планирует ограничить количество игроков, отдаваемых в аренду

Цюрих, Швейцария, , 10:48 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести ограничения по количеству игроков, отдаваемых в аренду. Об этом сообщает Sport Bild.

Согласно задумке организации, клубы смогут отправлять в аренду до восьми футболистов, причём не более четырёх в один клуб. Исключение могут сделать для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Отмечается, что если такая поправка в правила вступит в силу, то больше всего от неё пострадают «Челси» и «Ювентус». В нынешнем сезоне лондонский клуб отдал в аренду 40 футболистов, а туринцы — 26 игроков.