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ФИФА планирует ограничить количество игроков, отдаваемых в аренду

Спорт

Кубы смогут отправлять в аренду до восьми футболистов, причём не более четырёх в один клуб

Цюрих, Швейцария, 13 сентября 2018, 10:48 — REGNUM  Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести ограничения по количеству игроков, отдаваемых в аренду. Об этом сообщает Sport Bild.

Согласно задумке организации, клубы смогут отправлять в аренду до восьми футболистов, причём не более четырёх в один клуб. Исключение могут сделать для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Отмечается, что если такая поправка в правила вступит в силу, то больше всего от неё пострадают «Челси» и «Ювентус». В нынешнем сезоне лондонский клуб отдал в аренду 40 футболистов, а туринцы — 26 игроков.

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Футбол
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